Schermbecker Seniorenbeirat veranstaltete E-Bike-Tag : Umgang mit den schnellen Pedelecs geübt

Zu den wenigen Besuchern des E-Bike-Tags gehörte auch der 91-jährige Ewald Bienbeck (2.v.r). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Schermbecker Seniorenbeirat lud am Mittwoch zu einem E-Bike-Tag auf dem Rathausplatz ein. Am Simulator und im Parcours wurde deutlich, wie gefährlich eine Fahrt mit dem Pedelec sein kann. Was Experten dazu raten.

Von Helmut Scheffler

Die Polizei hat im vergangenen Jahr eine wachsende Zahl von Unfällen registriert, an denen Pedelec-Fahrer beteiligt waren. Im Kreis Wesel waren es 2021 insgesamt 169 Unfälle. Das sind 48 Unfälle mehr als ein Jahr davor. Zwei Fahrer starben. Der nicht geübte Umgang mit Fahrrädern, die Geschwindigkeiten bis zu 25 Stundenkilometer erreichen, kann schnell zu Unfällen führen. Die Gefahren beim Pedelec-Fahren werden zudem vielfach unterschätzt, nicht nur von den Fahrern, sondern auch von Fußgängern und von motorisierten Verkehrsteilnehmern.

Um die Gefahren aus Sicht des Pedelec-Fahrers ging es beim Schermbecker E-Bike-Tag, den der Seniorenbeirat am Mittwoch auf dem Rathausvorplatz veranstaltete. Nur wenige Besucher wurden registriert. Pedelecs standen im Mittelpunkt dieses E-Bike-Tages. Knapp zwei Stunden lang leisteten die beiden Polizeihauptkommissarinnen Janine van Geldern und Andrea Ackermann von der Kreispolizeibehörde Wesel und der Schermbecker Fahrradhändler Dominik Spahn einen Beitrag zum Umgang mit den schnellen Fahrrädern.

Info Polizei bietet Trainings an Plan Um etwas gegen die steigende Zahl von Unfällen mit Pedelecs zu unternehmen, bietet die Polizei im Kreis Wesel auch in diesem Jahr wieder kostenlose Pedelec-Trainings an. Das sind die Termine: Rechtsrheinisch Samstag, 14. Mai, 9 bis 12 Uhr, Fahrradtreff, Kurierweg 24, 46562 Voerde Linksrheinisch Samstag, 21. Mai, 9 bis 12 Uhr, Mercator-Berufskolleg Moers, An der Berufsschule 3, 47441 Moers Anmeldung Eine Anmeldung für die kostenlosen Kurse ist erforderlich. Das geht unter der Telefonnummer 0281 1077777 oder 0281 1073220.

Am Simulator wurden auf einem großen Bildschirm kritische Verkehrssituationen dargestellt, auf die der Radler reagieren musste. Dazu gehörte zum Beispiel, wenn plötzlich ein Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke den Fahrradweg versperrt, wenn ein Autofahrer urplötzlich nach links abbiegt und dabei den Radweg kreuzte oder wenn ein Fußgänger unvorhergesehen den Radweg betritt. Die meisten Radler reagierten bei dem Fahrradtyp ohne Rücktritt wenig erfolgreich. Sie hörten auf zu treten und versuchten, mit Hilfe des Rücktritts zu bremsen, statt die beidseitig angebrachten Handbremsen gleichzeitig schnell und kräftig zu bedienen. Dadurch verstrich eine zu lange Reaktionszeit, ein klirrendes Geräusch im Simulator signalisierte einen Zusammenstoß.

Während die Besucher am Simulator auf einem fest montierten Fahrrad saßen, mussten sie mit Pedelecs durch einen Parcours fahren, der typische Fahrsituationen darstellte. Beim Anfahren wurde deutlich, dass der Druck auf die Pedale beim Pedelec mit einem Schub des Elektromotors verbunden ist, der einen unkontrollierten Vorwärtsschub verursachen kann, wenn man nicht gleichzeitig die Bremse bedient. Ähnliches passiert beim Absteigen, wenn man von der Pedale abhüpft und ihr noch einen Schub verpasst. Beim Parcours mussten kleine Hindernisse umfahren werden. Wenn man die langsamer werdende Fahrt durch einen Tritt auf die Pedale ausgleichen wollte, passierte es nicht selten, dass durch den plötzlichen Schub ein Hindernis berührt wurde. Im letzten Teil des Parcours wurde das richtige Bremsen geübt.

Am Stand des Schermbecker Fahrradhändlers Dominik Spahn interessierten sich die Besucher vor allem für die Sonderausrüstung von Pedelecs bei typischen Krankheitsbildern. Es gibt zum Beispiel Airbags für die Hüfte und für den Kopf. Wer Hüftprobleme hat und die Bewegungsabläufe beim Radeln verkürzen will, kann sein Fahrrad mit verkürzten Pedalkurbeln ausstatten lassen. Und wer Probleme mit der Prostata hat, bekommt auf Wunsch einen ringförmigen Spezialsattel, der in der Mitte mit einem Loch ausgestattet ist. Es gibt zudem Sattel mit Rückenpolster oder dickere, ergonomisch angepasste Handgriffe für Menschen mit rheumatischen Erscheinungen in den Händen.

Spahn zeigte auch neue Helme mit eingebauten Fallsensoren. Eine eingebaute App sorgt dafür, dass bei einem Unfall eine Person informiert wird. „Nicht alle Fahrräder sind für Senioren geeignet“, stellte Spahn fest. Er riet deshalb allen, sich vom Fachhändler beim Kauf beraten zu lassen. Wer ein leichtes Pedelec sucht, sollte sich Räder zeigen lasen, deren Rahmen aus Bambus gefertigt werden.