Computergesteuert und rund um die Uhr einsatzbereit : Neues Digitallabor bei Byk ist weltweit einzigartig

Die sogenannte High-Throughput-Screening-Anlage (HTS-Anlage) arbeitet vollautomatisch. Ein Roboterarm setzt hier ein Gefäß auf einen Shuttle. Foto: Altana

Wesel 15 Millionen Euro hat der Weseler Weltmarktführer für Lackadditive in eine vollautomatische Serientest-Anlage an der Abelstraße investiert. Hochqualifizierte Mitarbeiter können sich nun verstärkt kreativen Laborarbeiten widmen. Doch was kann die Anlage?