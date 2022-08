Feuerwehrkräfte sind zufällig vor Ort und leisten Erste Hilfe : Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall sehr schwer

Wesel/Hamminkeln Feuerwehrkräfte fanden den Mann aus Wesel in der Nähe eines Maisfeldes und kümmerten sich um ihn. Er trug keine Schutzkleidung, als er gegen einen Mast fuhr. Die Polizei gibt Ratschläge.

Ein Motorradfahrer aus Wesel hat sich am Mittwochabend bei einem schlimmen Verkehrsunfall an der Hamminkelner Straße in Hamminkeln schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fanden Kräfte der Feuerwehr, die zufällig gegen 21.50 Uhr an der Örtlichkeit vorbeigefahren sind, den Schwerverletzten und kümmerten sich um ihn. Die genaue Unfallzeit steht daher nicht fest, wie es heißt.