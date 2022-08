Ziviler Polizist hält den Autofahrer schließlich an : Mann verliert Führerschein nach einer Irrsinnsfahrt

Ziviler Polizist hält den Autofahrer schließlich an

Hamminkeln Ein 55-Jähriger aus Schermbeck fuhr unter Einfluss von Medikamenten auf der L 480 stellenweise viel zu langsam oder zu schnell. Dann geriet er in den Gegenverkehr, der Fahrer eines Transporters wich in den Grünstreifen aus.

Nach einer Autofahrt unter Einfluss von Medikamenten am Dienstag auf der L 480 von Hamminkeln in Richtung Brünen hat ein 55-Jähriger aus Schermbeck seinen Führerschein abgeben müssen. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Mann zunächst vor dem beschrankten Bahnübergang an der Brüner Straße, hinter ihm ein Polizist auf einem zivilen Motorrad. Als sich die Schranken öffneten, reagierte der Autofahrer erst nicht. Dann fuhr er erst rückwärts, bevor er stark nach vorne beschleunigte.