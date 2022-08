Fahrerflucht in Wesel : Autofahrer ohne Führerschein fährt 8-Jährigen an und flüchtet

Autofahrer ohne Führerschein fährt 8-Jährigen an und flüchtet

Fahrerflucht in Wesel

Die Polizei konnte den Unfallfahrer noch am selben Tag ermitteln (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Wesel Der Achtjährige stürzte von seinem Fahrrad und musste ins Krankenhaus, nachdem der Autofahrer ihn beim Abbiegen übersah. Zeugen halfen dabei, den Fall aufzuklären und den Flüchtigen zu ermitteln.

Ein Mann aus Wesel hat am Mittwochabend ein Kind angefahren und ist im Anschluss vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-Jährige gegen 19.40 Uhr auf der Friedenstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und bog dort auf ein Grundstück ab. Dabei übersah er einen achtjährigen Jungen, der mit seiner Mutter mit dem Rad unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Das Kind stürzte, verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.