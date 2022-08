Zwei Autos kollidieren in Remscheid-Lennep : Vier Verletzte bei Unfall auf der Borner Straße

Zwei Autos kollidieren in Remscheid-Lennep

Vier Verletzte und lange Staus waren die Folgen des Verkehrsunfalls auf der B 51 in Richtung Bergisch Born. Foto: Ralf Kollmann

Lennep Vier verletzte Personen forderte gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall auf der Borner Straße am Ortsausgang von Lennep in Richtung Bergisch Born.

(red) Dabei kollidierten zwei Mercedes-Pkw in Höhe eines Autohändlers. Nach Angaben der gegen 16 Uhr alarmierten Feuerwehr wurde eine Person schwerer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Drei weitere kamen mit leichteren Blessuren davon. Die Borner Straße musste für einen längeren Zeitraum gesperrt werden, was wiederum für lange Staus auf der viel befahrenen Verbindungsachse zwischen Remscheid und Wermelskirchen sorgte. Zur Ursache des Unfalls konnte die Feuerwehr am frühen Abend noch nichts sagen. Auch die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genauer beziffert werden.