Neues Unternehmen in Schermbeck : Professionelle Hilfe beim Hausbau

Wilhelm Uhlenbruck ist Geschäftsleiter der neuen Schermbecker Firma Projektentwicklung Wilhelm Uhlenbruck. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck An der Mittelstraße in Schermbeck hat am Montag die Firma Projektentwicklung Wilhelm Uhlenbruck ihre Pforte geöffnet. Der 56-jährige Geschäftsführer stammt aus Gahlen und ist seit 2008 selbstständig.

Mit der Bauüberwachung, der Immobilienvermittlung und der Hausverwaltung befasst sich die neue Schermbecker Firma Projektentwicklung Wilhelm Uhlenbruck, die am Montag an der Mittelstraße 72 (im Gebäude hinter dem Café Imping) ihren Betrieb aufgenommen hat. In den vergangenen Wochen standen Umbauarbeiten an, die Anfang Januar mit der Umstellung der Informationstechnik und der Telefonie beendet wurde.

Geschäftsführer ist Wilhelm Uhlenbruck. Mit der beruflichen Selbstständigkeit begann der 56-Jährige, der aus Gahlen stammt, im Jahr 2008 in der Dorstener Bürogemeinschaft Hantrop/Uhlenbruck. Seit mittlerweile zwei Jahren ist Wilhelm Uhlenbruck ein von der Dekra zertifizierter Bauleiter. Im Rahmen eines einjährigen Fernlehrgangs erwarb er all jene Fähigkeiten und Fertigkeiten, um eine Bauleitung nach dem neuestens Stand anbieten zu können. Die Zertifizierung muss alle drei Jahre erneuert werden und stellt somit eine fortlaufende Weiterbildung sicher.

Info Immer von Montag bis Freitag erreichbar Öffnungszeiten Die Geschäftsstelle an der Mittelstraße 72, die man über einen schmalen Weg zwischen den Häusern 72 und 74 erreicht, ist montags bis donnerstags zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet und freitags zwischen 8 und 13 Uhr. Kontakt Telefonisch sind die Mitarbeiter der Geschäftsstelle unter der Nummer 02853 9128837 zu erreichen. Schriftlich kann man seine Anliegen auch per Mail unter w.uhlenbruck@wu-projekt.de vortragen. Unter immobilienuhlenbruck@web.de erreicht man Judith Uhlenbruck, wenn man sich für die Vermittlung von Immobilien oder für eine Hausverwaltung interessiert.

Zum Mitarbeiterteam bei Uhlenbruck gehören auch Projektleiter Markus Roth, Sandra Schwerthöffer als Sekretärin und assistierende Begleiterin vieler Arbeitsvorgänge sowie Wilhelm Uhlenbrucks Ehefrau Judith, die sich von der Zweigstelle am Bösenberg 63 aus vor allem mit der Immobilienvermittlung und der Hausverwaltung befasst.

Als Bauleiter begleitet Wilhelm Uhlenbruck Bauherren während der gesamten Zeit zwischen der Planungsphase eines Projektes und der Fertigstellung. Das beginnt mit Gesprächen des Bauleiters mit den Bauherren, die einen Umbau oder eine Sanierung eines bestehenden Bauwerkes planen oder einen Neubau errichten wollen. In dieser Tätigkeit kann Wilhelm Uhlenbruck auf eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung zurückblicken.

Sobald der Architekt die Pläne für das geplante Bauprojekt vorlegt, übernimmt Wilhelm Uhlenbruck die Ausschreibung der vielfältigen Gewerke. Die Angebote der verschiedenen Firmen, die überwiegend aus der Region kommen und zum Teil schon viele Jahre mit Wilhelm Uhlenbruck zusammenarbeiten, werden vor der Auftragsvergabe mit dem Bauherren besprochen.

Mit dem Baubeginn fängt die intensive Arbeit des Bauleiters an. Er ist für die zügige und korrekte Fertigstellung des Bauwerks zuständig. Für jedes Projekt wird in aller Regel in Ablaufplan erstellt, in dem für jedes Gewerk das Datum des Beginns und der Beendigung vermerkt wird. Die ständige Kostenkontrolle soll dafür sorgen, dass die Baukosten nicht ausufern können. Als Bauleiter sorgt Wilhelm Uhlenbruck nach eigenen Angaben in Gesprächen oder schriftlichen Vorgängen mit verschiedenen Behörden, mit Zulieferungen und den ausführenden Firmen dafür, dass während der gesamten Bauphase verzögernde Vorfälle weitestgehend vermieden werden.

Durch regelmäßige Besuche auf der Baustelle will der Bauleiter sicherstellen, dass die Projektpläne exakt eingehalten werden. Abweichungen müssen möglichst schnell erkannt werden und dann durch ein beherztes Eingreifen des Bauleiters beseitigt werden. Das erspart dem Bauherren Kosten, Materialien und manchmal auch ein größeres Fiasko. Zum anderen gehört der regelmäßige Gang zur Baustelle zur beruflichen Routine, um sich vor Ort vom rechten Gang der Dinge zu überzeugen. Werden die Projektpläne nicht eingehalten, ist beherztes Eingreifen und möglicherweise die Umsetzung eines Notfallplans notwendig.