Evangelisches Gotteshaus in Schermbeck : Der mühsame Wiederaufbau der Georgskirche

Das Foto zeigt Handwerker im Inneren der Georgskirche, denen Pfarrer Heinrich Paschen (r.) einen Besuch abstattete. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Vor nunmehr 70 Jahren wurde die Schermbecker Georgskirche eingeweiht. Im März 1945 war das evangelische Gotteshaus bei einem schweren Bombenangriff auf den Ortskern stark beschädigt worden. Wie die Kirche wieder aufgebaut wurde.

Sechseinhalb Jahre dauerte es, bis die zerstörte Georgskirche wieder aufgebaut worden war und vor 70 Jahren das erste Weihnachtsfest im erneuerten Gotteshaus gefeiert werden konnte.

Bis auf einzelne Bomben 1940 bis 1944, die zumeist im Umfeld Schermbecks in den Äckern und Wiesen niederfielen, war der Ort von den Luftangriffen des Zweiten Weltkrieges verschont geblieben. Doch kurz vor Ostern 1945 holten die Alliierten all das nach, was sie bis dahin im niederrheinisch-westfälischen Grenzbereich versäumt hatten.

Info Kirchenkreis war stolz auf das Gotteshaus Prachtvoll Nach dem Wiederaufbau des Gotteshauses überwog der Stolz. Im Gemeindebuch des Kirchenkreises Wesel von 1952 steht: „Die herrliche St. Georgskirche ist in schönster Pracht wiedererstanden. Sie ist gegenwärtig wohl das kostbarste Gotteshaus, das eine Gemeinde innerhalb des Kirchenkreises besitzt. Alle anderen freuen sich mit daran.“

Das Getöse explodierender Bomben und das nicht mehr abreißende Heulen der Sirenen während des Februar-Bombardements im benachbarten Wesel klangen den Schermbeckern noch im Ohr, als die Bevölkerung kurz vor Ostern die schlimmen Auswirkungen von Montgomerys Operation „Plunder“ hautnah zu spüren bekamen.

Von einem ähnlichen Bombenhagel, wie ihn Wesel seit den Mittagsstunden erlebte, blieb Schermbeck am 22. März 1945 noch ein paar Stunden verschont. Am 23. März 1945 war Schermbeck nahezu menschenleer. Zwischen 16 und 17 Uhr brach die Hölle los, als ein halbes Dutzend Bomber aus einem Geschwader ausscherten und sich den Ortskern Schermbecks zum Ziel nahmen. Eine halbe Stunde später wurde eine zweite Serie von Sprengbomben abgeworfen. Eine später angefertigte Liste der Zerstörungen weist für Schermbeck 85 zerstörte Häuser aus. Auch die Georgskirche brannte ab.

Vor dem Portal übernahm Pfarrer Paschen den Kirchenschlüssel. Foto: Helmut Scheffler

In den Sommermonaten des Jahres 1945 begannen die Aufräumungsarbeiten. In einem Bericht über den Wiederaufbau der Georgskirche schilderten Ute Stricker-Hollweg und Hermann Stricker im Jahre 1985 Details der Arbeiten: „Küster Wilhelm Felderhoff sortierte in der ausgebrannten Kirche alles noch Verwendbare. Die beiden kostbaren alten Kronleuchter z. B. hatten den Brand erstaunlicherweise fast unversehrt überstanden wie auch das Inventar der Taufkapelle mit samt dem dort abgestellten versandfertig verpackten Flügelaltar. Sobald die Zufahrt zur Kirche passierbar war, stellten Gemeindemitglieder, die noch Pferd und Wagen hatten, ihre Gespanne zum Abtransport zur Verfügung. Das meiste wurde in den Tiefen Weg gefahren, dessen Fahrbahn dadurch noch heute sichtbar erhöht liegt.“

Im September 1945 konnte mit den eigentlichen Wiederaufbauarbeiten begonnen werden. Im November 1945 wurde das Kirchendach erneuert, das am 7. Januar 1946 gerichtet wurde. Die gesamte Abdeckung des Gewölbes gelang vor dem Wintereintritt nicht mehr, sodass ein Großteil des Gewölbes einstürzte. 1947 standen die Erneuerung des Gewölbes und der Bau einer neuen Turmhaube an. Im Januar 1948 wurde Richtfest am Turm gefeiert. Bei der Beschaffung der mehr als 6000 roten Flachdach- und Firstziegel half das Kreisbauamt mit. Es forderte über die örtliche Militärregierung eine Sonderlieferung durch die Schermbecker Dachziegelwerke Nelskamp an. Die letzten Dachziegel auf dem Kirchendach wurden am 11. März 1946 verlegt.

Die Währungsreform des Jahres 1948 bremste wegen des entstehenden Geldmangels den Wiederaufbau. 1950 und 1951 standen wichtige Innenausbauarbeiten an, die vom Architekten Baumann geleitet wurden. Der Innenausbau des Kirchenraumes war wiederum eine Gemeinschaftsleistung der Schermbecker Schreinermeister. Zum Schmuck der Kirche und als Gefallenenehrenmal ließ Baumann ein Relief von St. Georg mit dem Drachen vom Krefelder Professor Bertlings entwerfen.

Am 16. Dezember 1951 zogen Pfarreimitglieder und Gäste von der ehemaligen reformierten Kirche zur Georgskirche, die an diesem Tag eingeweiht wurde. Foto: Helmut Scheffler

Am dritten Advent 1951 fand die Einweihung der Kirche statt. In der ehemaligen reformierten Kirche nahe der Burg fand eine Abschiedsandacht statt. Für Hochglanz sorgten Frauen der Kirchengemeinde. Angeführt von den Konfirmanden und von den Vertretern der evangelischen Geistlichkeit, als erster Oberkirchenrat Rößler, trugen die Presbyter die Kirchengeräte und die Bibel zum neuen Gotteshaus, vorbei an vielen Häusern, die noch nicht wieder bewohnbar waren. „Vor dem Kirchenportal übergab nach dem Lied des Kirchenchores (,Tut mir auf die schöne Pforte’) Architekt Baumann den Schlüssel an Oberkirchenrat Rößler“, berichtete am 18. Dezember 1951 eine Lokalzeitung. Mit dem Wunsche, dass Gottes Segen stets über dem Gebäude sein möge, übergab der Oberkirchenrat den Schlüssel weiter an Pfarrer Heinrich Paschen, der das von ihm zu betreuende Gotteshaus aufschloss.

Oberkirchenrat Rößler stellte seine Weiherede unter die Losung „Haben wir, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe, Herr, mit uns!“ Dieser dritte Advent, so stellte der Oberkirchenrat fest, sei ein bewegender Tag in der Geschichte Schermbecks. Fast ein Jahrtausend des christlichen Glaubens in Schermbeck blickten auf die Gemeinde herab. Dreimal sei die Kirche dem Feuer und der Vernichtung anheimgefallen und dreimal habe die Gemeinde wieder einziehen dürfen. Der Tag der dritten Einweihung sei ein Beweis, dass Kirchenhäuser zusammenfallen können, nicht aber die Kirche Gottes.

Nach der Liturgie, die Superintendent Hübner hielt, sprach Ortspfarrer Paschen zum erstmals von der neuen Kanzel zu seiner Gemeinde. In seiner Predigt erinnerte er an die wechselvolle Geschichte des Kirchenhauses zu Schermbeck. 1483 habe Jan van Gemen die Stadt Schermbeck durch Verrat erobert und die Kirche in Schutt und Asche gelegt. Dann sei es kurz nach dem Himmelsfahrttag 1742 gewesen, als fremde Truppen in Schermbeck eindrangen und die Kirche wieder in Flammen aufging. Zum dritten mal sei die Kirche den Bomben in den Märztagen 1945 zum Opfer gefallen. Wie durch ein Wunder sei jedoch das schöne Altarbild gerettet worden.

Nach dem ersten Gottesdienst in der St.-Georgs-Kirche seit sechseinhalb Jahren trafen sich die Gemeindeglieder und die Gäste aus den umliegenden evangelischen Pfarren im Saale Overkämping zur Gemeindefeier. Nach den Begrüßungsworten durch Ortspfarrer Paschen und einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen sprach Oberkirchenrat Rößler. Er überbrachte die Grüße der Kirchenleitung des Rheinlandes. Ausgehend von dem Namen der Kirche, erinnerte er an die Tat des St. Georg, die allen evangelischen Gemeinden Verpflichtung sei, lebendige Christengemeinschaften zu werden, um so den Drachen unserer Zeit bekämpfen zu können. Die Kirche müsse besonders ein Hort für die in dieser Zeit sehr gefährdete Jugend sein.