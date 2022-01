Das „Tu Gutes Brot“ aus Hamminkeln : Café Winkelmann unterstützt Vereine mit neuer Brotsorte

Hamminkeln Das Café Winkelmann hat sich eine Aktion für hiesige Vereine ausgedacht. Mit dem „Tu Gutes Brot“ sammelt der Familienbetrieb jeden Monat Spenden für eine andere Organisation. Wie diese mitmachen können.

Die neue Aktion läuft das ganze Jahr 2022 und je nach Entwicklung vielleicht darüber hinaus. 50 Cent pro verkauftem „Tu Gutes Brot“ geht an den jeweiligen Verein des Monats. „Wir möchten möglichst viele Vereine erreichen, um genug Vorschläge und Bewerbungen der Vereine zu bekommen“, heißt es. Es kann jeder Verein vorgeschlagen werden, der im Umkreis von 15 Kilometern um das Stammhaus in Hamminkeln seinen Sitz hat. Vorschläge nimmt das Café Winkelmann gerne per Mail oder auf Social Media entgegen. Matthias Winkelmann, der in zweiter Generation mit seiner Schwester Lena die Unternehmenszügel in der Hand hält, würde sich auch über Videos aus den Vereinen freuen, in denen diese erklären, was sie machen. Möglich wäre, ihnen eine kleine Plattform für mehr Bekanntheit bieten zu können. „Das ist aber kein Muss“, heißt es.