Neuer Standort in Hamminkeln : Optimistischer Start an der Förderschule

Info

Arbeit Der im Jahr 1845 gegründete Neukirchener Erziehungsverein gehört zu den größten Kinder- und Jugendhilfeträgern in Deutschland. In zehn Bundesländern betreut der Verein zusammen mit der Tochtergesellschaft Paul Gerhardt Werk rund 3900 junge Menschen – in stationären Einrichtungen, in Schulen und mit ambulanten Hilfeangeboten.

Mitarbeiter In der Alten- und Behindertenhilfe ist der Neukirchener Erziehungsverein ebenfalls tätig. Er betreibt Senioreneinrichtungen und Wohnheime und bietet ambulante Betreuung an. So arbeiten insgesamt rund 2200 Beschäftigte in den verschiedenen Bereichen des diakonischen Unternehmens.