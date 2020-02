Mehrhoog bis Diersfordt : Nabu meldet Sichtungen an L 7: Ist es ein neuer Jungwolf?

Hamminkeln/Wesel Die Uhrzeit sowie das Verhalten und die Beschreibung passen laut Peter Malzbender zu einem etwa einjährigen Jungtier. Ältere Wölfe würden erst zum Ende der Abenddämmerung, nicht aber tagsüber in Erscheinung treten, sagte der Nabu-Chef.

Hat sich in den letzten Tagen ein Wolf zwischen Mehrhoog und Diersfordt herumgetrieben? Verschiedene Beobachter scheinen sich ganz sicher zu sein. Der Naturschutzbund hat jedenfalls von verschiedenen Personen mehrere Wolfssichtungen gemeldet bekommen. Dies teilte Peter Malzbender, Vorsitzender des Nabu im Kreis Wesel, am Freitag mit. Da war die jüngste Meldung noch ganz frisch.

So habe, wie der Nabu-Mann weiter schilderte, Martin Lackmann aus Mehrhoog am Freitag um 13.15 Uhr ein Tier an der alten Poststraße gesehen. Und zwar direkt am Waldrand. Es sei über einen Acker gelaufen und kurz stehen geblieben. Die Uhrzeit sowie das Verhalten und die Beschreibung passen laut Malzbender zu einem etwa einjährigen Jungtier. Ältere Wölfe würden erst zum Ende der Abenddämmerung, nicht aber tagsüber in Erscheinung treten, sagte der Nabu-Chef.