Kleve : Grüne: Wolf als Wahlkampfthema ungeeignet

Wölfe wurden in jüngster Zeit vereinzelt auch am Niederrhein gesichtet. Foto: dpa/Boris Roessler

KLEVE Die Grünen im Kreis Kleve kritisieren eine geplante Veranstaltung auf dem Klever Koekkoekplatz, bei der Nutztierhalter für Maßnahmen gegen den Wolf protestieren wollen.

Der Wolf kehrt in seine alte Heimat zurück, nachdem er 150 Jahre ausgerottet war. Die einen freut‘s, die anderen reagieren mit Skepsis und Verunsicherung, der Naturschutzbund NABU hat sogar den 30. April zum „Tag des Wolfes“ ausgerufen. Der Ex FDP-Kandidat Georg Cluse, der sich jetzt für die Freien Wählen engagiert, hat dagegen für Freitag, 29. April, 15 Uhr, auf dem Koekkoekplatz zum Protest der Nuztierhalter gegen den Wolf aufgerufen. Die neue Wolfsverordnung NRW sei aus Sicht der Weidetierhalter ein gutes Beispiel, „dass nicht verstanden wurde, was überhaupt auf dem Spiel steht, beziehungsweise welchen ökologischen Nutzen auch die Weidetierhaltung mit sich bringt“, sagt Cluse.