Schulen in Wesel und Schermbeck : Müssen Klassenfahrten wegen Coronavirus ausfallen?

Wesel/Schermbeck Eine Fahrt des Andreas-Vesalius-Gymnasiums soll nach Südtirol führen, eine Fahrt des Konrad-Duden-Gymnasiums nach Rom. Beide Schulleitungen wollen noch abwarten, wie sich die Lage entwickelt.

Das Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel hat deshalb eine geplante Skifahrt in den Osterferien besonders im Blick. Es ist eine nicht verpflichtende Reise für die Schüler, die nach Südtirol führt. „Hier bin ich mit dem zuständigen Kollegen im Gespräch. Bis jetzt gehört dies nicht zum RKI-Risikogebiet. Lehrkräfte und Eltern werden grundsätzlich zur Teilnahme und zur Situation beraten“, erklärte Schulleiterin Dorothée Brauner auf Anfrage. Auch das Konrad-Duden-Gymnasium muss vielleicht reagieren. Dort steht bald eine Klassenfahrt nach Rom an. Mehrtägige Klassenfahrten fänden in diesem Halbjahr nicht mehr statt, eine Absage habe es nicht gegeben. Auf dem Plan stehen im Mai noch ein Schüleraustausch mit Polen, im Juni der Besuch der finnischen Gastschülerinnen und Gastschüler sowie eintägige Exkursionen. An der Gesamtschule in Schermbeck gibt es keine Fahrten in Risikogebiete, wohl aber eine Klassenfahrt nach London, die am Freitag startete.