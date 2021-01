Stadt arbeitet an einem Konzept : Hamminkeln soll plastikfrei werden

Info

Erfolge Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich das Unternehmen in vielen deutschen Städten etabliert. Neben zahlreichen kleineren Restaurants gehören auch die Großkantine des Umweltbundesministeriums und zahlreiche Rewe-Märkte zu seinen Partnern. Eine Restaurantbetreiberin aus Bad Arolsen, die das Mehrwegsystem bereits erfolgreich einsetzt, wird auf der Informationsveranstaltung ebenfalls zu Wort kommen.

Zugang Intererssenten können per Laptop, Tablet, Smartphone, Computer oder Telefon an der Videokonferenz teilnehmen. Um den Zugangslink zu erhalten, kann man Mandy Panoscha per E-Mail unter mandy.panoscha@hamminkeln.de kontaktieren.