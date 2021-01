Branche hofft auf baldige Öffnungen : Friseure stemmen sich gegen die Folgen des Lockdowns

Kreis Wesel Die Friseur-Branche hofft auf den 25. Januar – und eine mögliche Lockerung der Beschränkungen. Der Obermeister der Friseurinnung im Kreis Wesel sieht Friseure sogar als Grundversorgung. Trotz großen Problemen drohen aktuell aber noch keine Insolvenzen.

Der zweite Lockdown ist einen knappen Monat alt. Aber noch herrscht Ruhe in der Friseur-Branche – auch im Kreis Wesel. Klaus-Peter Neske, Obermeister der Friseurinnung im Kreis Wesel, ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass Kollegen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. „Aber man merkt, dass die Luft dünner wird“, sagt der Friseurmeister aus Xanten. „Wenn jemand beispielsweise eine hohe Miete zahlt, kann es eng werden. Die Stimmung ist nicht gerade gut.“

Momentan setzt Neske auf den 25. Januar, wenn Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs darüber beraten, wie es ab dem 1. Februar weitergehen soll. „Eine weitere Verlängerung wäre aber zumindest eine kleine Katastrophe“, gibt Neske offen zu. In der Hoffnung auf eine Lockerung bietet Neske derzeit täglich vormittags einen Telefondienst an, um schon Termine vergeben zu können.

Auch Isabella Bienia, die an der Hünxer Straße in Drevenack den Friseursalon „Haarmonie“ betreibt, möchte nicht tatenlos zuschauen. Die Friseurmeisterin bleibt im Salon erreichbar. Die Kunden können Farb-Pakete oder Haarpflege bestellen und sie dann an der Tür abholen. „Wir bieten das zum ersten Mal an“, sagt Isabella Bienia. „Mal schauen, wie es läuft.“ Zwischendurch ist auch einfach nur ein guter Rat gefragt, wie man zu Hause selbst ein paar Handgriffe anlegt, um sich die Frisur noch etwas länger zu erhalten. Mit dem neuen Angebot will Isabella Bienia in erster Linie den vielen Stammkunden entgegenkommen. Auf Karteikarten hat sie notiert, wer seine Haare wie geschnitten bekommt, welche Farbe verwendet wird. Letztendlich setzt auch die Hünxerin auf den 25. Januar – und eine mögliche Lockerung. „Ansonsten wird es auf längere Sicht bestimmt einige Insolvenzen geben“, sagt sie.