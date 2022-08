Erfolgreiche Sommerparty in Solingen : Neues Konzept von „Echt.Scharf“ geht auf

Meinung Solingen Die Sommerparty am vergangenen Wochenende war trotz neuem Konzept ein Erfolg. Ob das am Lokalpatriotismus liegt, lässt sich wohl nicht sagen. „Echt.Scharf.Solingen“ zeigt aber, dass es umsonst-Veranstaltungen wie diese braucht.

Vor einer Woche war die Solinger Innenstadt in Feierlaune. Die Rückkehr von „Echt.Scharf.Solingen“ lockte an drei Tagen Tausende Besucherinnen und Besucher auf den Neumarkt. Die Sommerparty konnte zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder stattfinden – erstmals mit neuem Konzept. Denn in diesem Jahr traten bis auf die Robbie-Williams-Tribute-Show am Samstagabend nur Solinger Künstlerinnen und Künstler auf.