Folgen der Corona-Pandemie : Mehr Weseler nutzen die Hilfe der Schuldnerberatungsstelle

Wesel Derzeit brauchen vor allem auch Berufstätige, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, die Unterstützung der Experten. Trotz der Corona-Krise gibt es aber lediglich einen leichten Anstieg der Anfragen.

Da ist die junge Frau, die von ihrem Partner mit psychischer und physischer Gewalt gezwungen wird, Verträge zu unterschreiben. Oder der alleinerziehende Vater, der nicht mehr Vollzeit berufstätig sein kann, weil er die Kinder versorgen muss. Wer die Schuldnerberatungsstelle des Diakonischen Werks in Wesel aufsucht, bringt immer auch eine individuelle Geschichte mit. Und das Problem der Verschuldung, die ihren Ursprung auch in tragischen Ereignissen haben kann.

Knapp 7 Millionen überschuldete Privatpersonen gab es laut Marktforschungs-Institut Statista Ende vergangenen Jahres in Deutschland. Und die Corona-Krise dürfte die Zahl der Schuldner im Laufe dieses Jahres noch einmal deutlich in die Höhe schnellen lassen. Das zeigt auch der so genannte Schuldneratlas, den das Inkassounternehmen Creditreform gerade für das Jahr 2020 veröffentlicht hat. Unter anderem wird darin auch dargestellt, aus welchen Gründen Menschen in eine Überschuldungssituation geraten.