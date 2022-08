Feiern in Mettmann : Live-Musik, Leckereien und Kunst auf dem Heimatfest

Das Heimatfest wird in der Oberstadt gefeiert. Foto: DJ

Mettmann Seit mehr als 40 Jahren feiern die Mettmanner im Spätsommer ihr Heimatfest auf dem Markt in der historischen Oberstadt. Das Programm steht, nun muss nur noch das Wetter mitspielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Heimatfest wird nach zweijähriger Pause am kommenden Wochenende von Freitag, 26., 17 Uhr, bis Sonntag, 28. August, rund um St. Lambertus in der Oberstadt gefeiert. Bei seiner 44. Ausgabe wollen 23 Vereine und Einrichtungen für kulinarische Leckereien sorgen, aber auch Reklame in eigener Sache machen. Bekanntermaßen haben auch sie unter den pandemiebedingten Auflagen und Einschränkungen heftig gelitten und Einbußen einstecken müssen.

Mit dabei sind auch die evangelische und katholische Gemeinde als ökumenischer Zusammenschluss. „Die wichtige Rolle vom Wasser in der Mettmanner Stadtgeschichte inspiriert in diesem Jahr das ökumenische Programm zum Heimatfest“, erklärte Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff. Beide Gemeinden laden zum „Treffpunkt Gemeinde“ an St. Lambertus ein. Rätsel rund ums Thema Wasser sollen ebenso gelöst werden, verschiedene Bastelangebote für Kinder werden angeboten sowie kleine Impulse und Wasserspiele. Außerdem sollen in einer kleinen Ausstellung von Ute Wachter gemachte Fotos gezeigt werden.

Im Kirchenraum St. Lambertus ist Samstag und Sonntag außerdem eine Gemäldeausstellung rund ums Thema Wasser zu sehen. Zeitweise wird der Künstler, der Wülfrather Pfarrer Ingolf Kriegsmann, als Ansprechpartner vor Ort sein.

Der ökumenische Gottesdienst auf der Bühne am Sonntag um 11 Uhr wird von verschiedenen Gruppen der Gemeinden mitgestaltet.

Zum Programm: Readymade machen am Eröffnungsabend den Auftakt. Die Mettmann-Ratinger Band covert Musik von Berühmtheiten wie Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Nirvana und Police. Samstagnachmittag will Claudio Castellano mit Partnerin Esmeralda sein Publikum erobern, darauf folgt die Formation Hervidero mit einer Mischung aus Latin, Raggae, Soul- und Funk-Rock ehe ab 21 Uhr die von Fans als teuflisch gute Akkustik-Rock’n’Roll der Heart Devils erklingt. Feierabend ist Samstag, ebenso wie am Freitag, um Mitternacht.

Auch schön und im feinsten Amtsdeutsch: Im Rahmen der Veranstaltung dürfen Verkaufsstellen in den Straßen Markt, Oberstraße, Mittelstraße, Freiheitstraße, Neanderstraße, Schwarzbachstraße, Mühlenstraße, Kleine Mühlenstraße, Breitestraße, Poststraße, Am Königshof, Talstraße und Lavalplatz Sonntag, 28. August, von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet sein.

(von)