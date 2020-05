Aktion in Schermbeck : Innenhof-Konzert für Senioren am Bossow-Haus

Innenhof-Konzert für Senioren am Bossow-Haus

Aktion in Schermbeck

Andreas Schmidgen, Amelie Fengels und Pascale Drubek (v.l.) gestalteten am Samstag ein Innenhof-Konzert. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Etwas Farbe in einem oft beschwerlichen Quarantäne-Alltag. In Schermbeck wird für Senioren musiziert. Das „Steiger-Lied“ , das Volkslied „Die Gedanken sind frei“ und Peter Maffays Schlager „Über sieben Brücken musst du geh’n“ wurden gesungen.

Musik hilft in Zeiten der Corona-Pandemie, Abwechslung in den Alltag zu bringen. Das gilt auch für die Bewohner von Altenheimen, die seit Mitte März wegen des Coronavirus unter strenger Quarantäne leben müssen. Im Bossow-Haus des Lühlerheims gab es jetzt ein Innenhof-Konzert.

„In der drückenden Ruhe der Corona-Isolation wird der Gesang zur Rettung“, freut sich die Pflegedienstleiterin Chantal Graaf über die Unterstützung von Musikern, die seit Wochen Innenhof-Konzerte anbieten, um den Bewohnern Freude zu bereiten. Der Trompeter Koppers ermunterte die Bewohner in den letzten Wochen ebenso zum Mitsingen wie Ernst-Dieter Lakermann und Gertrude Knufmann mit ihrem Akkordeon, Pfarrer Hans Herzog mit der Gitarre, die Gesamtschullehrerin Christina Spellerberg am Keyboard und Oskar Moritz mit plattdeutschen Sketchen. Am Samstagnachmittag sorgten drei Musiker für eine fröhliche Stimmung auf dem Platz vor dem Bossow-Haus.