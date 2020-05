Johanniter-Stift in Kaarst : Kontakte für Senioren wieder möglich

Kaarst Das Johanniter-Stift hat Kontakthäuschen eingerichtet. So können Bewohner ihre Liebsten nach wochenlanger Isolation wieder sehen. Die Sprechzeit pro Besuch ist beschränkt, nach jedem Gast werden die Kontakthäuschen desinfiziert.

Die Lösung wurde in den Kontakthäuschen gefunden, die die Firma Schiffer und Farber Dekorationsbau in Hürth schreinerte. „Das Aussehen ähnelt einer kleinen Bushaltestelle“, sagt Heine. Die Häuschen sind überdacht, rechts und links mit Plexiglas eingefasst und nach hinten offen. Vorne verhindert eine Scheibe den direkten Kontakt. Zur besseren Verständigung liegt ein „Babyfon“ bereit, natürlich eingepackt. Tisch, Stuhl, Desinfektionsmittel und Tücher vervollständigen die Ausstattung der Häuschen. Eins steht direkt außen an der geöffneten Terrassentür des Andachtsraums des Johanniter-Stifts, das andere am Haupteingang des Johanniter-Haus 1 für schwer demenziell erkrankte Menschen.