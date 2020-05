Aus dem Tierheim Wesel in den Hunsrück : Neues Heim für Flucht-Schweine

Wesel Vom Tierheim in den Hunsrück: Porky und Rudi heißen jetzt Kriemhild und Kunigunde. Nach ihrer Flucht von einem Tiertransporter haben die zwei Tiere nun eine neue Unterkunft gefunden. Ein Aufruf im Fernsehen war erfolgreich.

Sie hielten Polizei und Tierheim in Wesel Angang des Jahres für einige Stunden auf Trab – jetzt haben die zwei Schweine, die im Januar durch Wesel galoppierten und sich mehrere Stunden lang erfolgreich jeglichen Fangversuchen widersetzten, eine neue Heimat. Porky und Rudi ziehen auf den Gnadenbrothof Garscha e. V. im Hunsrück, wie das Weseler Tierheim nun mitteilte. Bekannt geworden waren die zwei Tiere, weil sie mutmaßlich von einem Transporter flüchteten und sich dann in der Weseler Auenlandschaft umhertrieben.

Neben den Weseler Schweinen werden auf dem Hof Esel, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner, Hunde und Katzen versorgt. Ohne die Unterstützung von Tierfreunden, die sich an den laufenden Kosten für Futter, Tierarzt, Hufschmied, Medikamenten, Strom, Wasser und vielem mehr beteiligen, könnte Petra von Knopp nicht so vielen Tieren helfen, wie sie es in der Vergangenheit bereits getan hat. Der Bundesverband Tierschutz, dem das Tierheim in Wesel gehört, übernimmt unterstützend für die beiden Glücksschweine eine monatliche Futterpatenschaft.