Arbeiten unter Wasser : Lippefähre startet erst am Mittwoch

Wesel Der Start der Lippefähre „Quertreiber“ verzögert sich, weil ein Befestigungspunkt abgetrieben ist. Die Arbeiten daran laufen mit Hochdruck, damit der Betrieb am Mittwoch aufgenommen werden kann.

Technische Probleme haben am Montag den Saisonstart der Lippefähre „Quertreiber“ kurzfistig vereitelt. Wie die Stadt Wesel mitteilt, haben am Wochenende Taucher und das THW bei der Vorbereitung an der RWE-Straße in Obrighoven festgestellt, dass ein Befestigungspunkt unter Wasser um rund 50 Meter abgetrieben ist. „Mit Hochdruck arbeiten die Stadt Wesel, das THW Wesel und die Firma Hülskens an einer Lösung des Problems“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Der „Quertreiber“, den Fußgänger und Radfahrer per Muskelkraft selbst bedienen können, werde voraussichtlich am Mittwoch, 20. Mai, in Betrieb genommen.