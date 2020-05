Schermbeck : Hilfreiche Unterstützung beim Start von Geschäften

Dirk Meisenbach verband die Übergabe von Masken an Talib Hashim vom Schermbecker Haarstudio mit Informationen, was zu beachten ist. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Dirk Meisenbach hilft Geschäften in Schermbeck beim Neustart mit der Beschaffung von Masken und hat auch einige Tipps für den richtigen Umgang. Die Wirtschaftsförderung stellt die Kontakte her.

Seit dem 18. März waren auch die Schermbecker Friseurgeschäfte geschlossen, um eine Infektionsgefahr durch das Coronavirus zu reduzieren. Nun können Kunden die Salons wieder besuchen. wieder die Frisiersalons besuchen, um die allzu üppig gewachsenen Haare auf das bevorzugte Maß kürzen zu lassen. Als die Wiedereröffnung von zahlreichen Betrieben abzeichnete, gab es Engpässe bei der Beschaffung von Masken, obwohl auch zahlreiche Ehrenamtler an ihren Nähmaschinen für Nachschub sorgten. In dieser Situation erwies es sich als Glücksfall, dass Dirk Meisenbach, ein Außendienst-Mitarbeiter der Sinsheimer Firma Cebotech, in Schermbeck wohnt. Der Betrieb, der in Vor-Corona-Zeiten im Sektor Schweißtechnik unterwegs war, trug wie manche anderen Firmen dazu bei, Masken zu produzieren und zu angemessenen Preisen zu vermarkten.

In Zusammenarbeit mit Sabrina Greiwe von der Wirtschaftsförderung wurden Kontakte mit mehreren Schermbecker Geschäften geknüpft. So konnten an zahlreichen Stellen Engpässe beseitigt werden, als ab Mitte April in Etappen Geschäfte wieder geöffnet werden durften. Meisenbach, der Seminare in den Bereichen der Arbeitssicherheit, der Umwelt und Gefahrengüter absolviert hatte, besuchte diese, bot nicht nur Masken an, sondern auch Informationen zum richtigen Umgang und ihrer korrekten Reinigung.