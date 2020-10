Nach der Wahl in Hamminkeln : Kraayvanger (CDU) soll Vize-Bürgermeister werden

Nach der Wahl in Hamminkeln

Hamminkeln Die CDU-Ratsfraktion hat eine weitere Personalentscheidung getroffen. Der neue Fraktionsvorsitzende Johannes Bauhaus sieht die CDU unterdessen nach ersten Weichenstellungen auf gutem Weg.

Die Personalie ist die zweite Entscheidung nach der Besetzung des Fraktionschefpostens mit Johannes Bauhaus aus Dingden-Lankern. Damit bereitet sich die CDU, die mit 14 Ratssitzen drei Mandate weniger hat als in der auslaufenden Wahlperiode, weiterhin auf die neue Ratszeit vor, die am 1. November beginnt. Der CDU steht der erste Bürgermeister-Vizeposten zu, SPD und Grüne haben Zugriff auf die weiteren beiden Vize.

Fraktionsvorsitzender Johannes Bauhaus sagte: „Mit Ruhe, Umsicht und Bedacht wollen wir unsere politischen Ziele im Stadtrat umsetzen. Eine feste Koalition streben wir nicht an. Wir laden die anderen Fraktionen ein, unsere Themen und Anliegen jeweils zu unterstützen.“

Das Signal für Gesprächsbereitschaft ist auch Folge des Ausgangs der Kommunalwahl . Zwar ist die CDU weiterhin mit Abstand stärkste Fraktion, aber die Konstellation im Rat hat sich so verschoben, dass keine belastbare Koalition geschmiedet werden kann. Auch nicht mit den Grünen als Wahlsieger, mit denen die CDU bisher oft gemeinsame Sache gemacht hat.

Bauhaus, seit 2009 als direkt gewählter Kandidat im Rat, ist zu seiner eigenen Überraschung in die erste Reihe gekommen. In seiner ruhigen, umsichtigen und bedächtigen Art hat er die ersten Pflöcke eingeschlagen. Er machte deutlich, dass er konsequent die Richtung vorgeben will, um die Christdemokraten als gestaltende Kraft nach vorne zu bringen. Dazu gehört auch, die bisher oft distanzierte, angriffslustige Zusammenarbeit mit dem sozialdemokratischen Bürgermeister Bernd Romanski. „Miteinander, nicht übereinander reden, vernünftige Gespräche führen“, sagt Bauhaus.