Ehrung in Schermbeck : Silberner Meisterbrief für Claudia Wenzel

Schermbeck Die Schermbecker Frisörin arbeitet seit 37 Jahren im selben Betrieb, in dem sie einst auch ihre Ausbildung begann. Jetzt gab es eine kleine Feierstunde, in der ihr herzlich gratuliert wurde.

Mit dem Ehepaar Nuyken ist die gebürtige Schermbeckerin Claudia Hähnel seit 1983 verbunden. Damals begann sie ihre dreijährige Ausbildung in der Frisierstube Nuyken an der Georgstraße 1. Nach Beendigung der Ausbildung blieb sie im Betrieb der Familie Nuyken. Das blieb auch so, als Claudia Wenzel am 11. Oktober 1995 vor der Handwerkskammer Düsseldorf die Meisterprüfung bestand. Als Gerd Nuyken in den Ruhestand trat, übernahm Claudia Wenzel zum 1. Januar 2009 die Frisierstube Nuyken mit dem damaligen Team den Betrieb unter dem neuen Namen Frisör Claudia Wenzel. Inzwischen hat sie dort auch zwei Auszubildende auf dem Weg zur erfolgreichen Gesellenprüfung begleitet.