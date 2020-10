Kostenpflichtiger Inhalt: Hamminkeln und Neuhardenberg : Städtepartnerschaft mit Höhen und Tiefen

Hamminkeln 30 Jahre Deutsche Einheit – 30 Jahre Partnerschaft Hamminkeln-Neuhardenberg. Am Anfang waren Austausch und praktische Hilfe intensiv.

Es war eine spannende Zeit. Die Grenzen zwischen den damals zwei deutschen Staaten wurden geöffnet. Die Welt schaute auf Deutschland vor 30 Jahren. Die Einheit war nicht nur Weltereignis, sie spielte sich vor allem im Kleinen, im Privaten und zwischen Orten ab. So wie zwischen Hamminkeln und dem brandenburgischen Neuhardenberg. Beide begründeten eine Partnerschaft. 30 Jahre deutsche Einheit – an der Beziehung beider Orte kann man ablesen, wie etwas verheißungsvoll begann und heute wieder auf Distanz schrumpfte.

1990 hat Heinz Breuer als damaliger Vorsitzender des Hamminkelner Verkehrsvereins (HVV) das Vorhaben von Anfang an unterstützt. Er und der HVV kümmerten sich um private Kontakte. Das war gelebte Partnerschaft. Es dauerte bis zum 25. September 2015, bis Neuhardenberg offiziell Städtepartner Hamminkelns wurde. Politisch wurde das kritisch gesehen. „Ich frage mich, ob innerdeutsche Partnerschaften noch zeitgemäß sind“, sagte damals Johannes Flaswinkel von den Grünen. Und doch war es ein Zeichen. Heute eint Hamminkeln und Neuhardenberg aber nur ein loses Band.

Info Städtepartner mit großer Historie In Hamminkeln führten die beiden Heimatvereine 1998 die Ausstellung „650 Jahre Neuhardenberg“ durch. Berühmt ist das Schloss Neuhardenberg, das 1996 an die gräfliche Familie Hardenberg rückübertragen wurde und dann der Sparkassen-Gruppe übergeben wurde. Hier fanden 2003 und 2004 die Klausurtagungen der Bundesregierung statt, Kanzler Gerhard Schröders Konferenzen in der Idylle waren beliebtes Bildmotiv. Er ließ hier Agenda 2010 und Hartz IV -Reform debattieren. Carl Hans Graf von Hardenberg wurde 1944 von den Nazis ins KZ Sachsenhausen gebracht, weil sich vor dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 die Verschwörer auf dem Schloss getroffen hatten. 1945 wurde die Familie durch die Bodenreform vom sozialistischen Regime enteignet. Der besondere Reiz des von Baumeister Karl-Friedrich Schinkel geplanten Schlosses am Rande des Oderbruchs ist das Werk berühmter Gartenarchitekten: Hermann Fürst von Pückler-Muskau und Peter Joseph Lenné schufen eine Anlage, die für ihre Hügel und Wasserflächen berühmt ist. Interessant auch: Siegmund Jähn, der gefeierte erste Kosmonaut der DDR, war in Marxwalde stationiert. – Heinz Breuer vom HVV hat das Schloss und die Partnerschaft in seinem „Neuhardenberglied“ bedichtet.

Nach der Wende ging es um die praktische und persönliche Seite gleichermaßen, es ging ebenso um Verwaltungshilfe und um Unterstützung, gemeinsam in die neue Zeit hineinzukommen. 1990 begann dieser Weg mit dem damaligen Marxwalde, dem von der DDR festgelegten Ortsnamen. Es war ein aufgezwungener Name, um an Karl Marx zu erinnern, zusammen mit Friedrich Engels der einflussreichste Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus. Nach der Wende kehrte der Name Neuhardenberg zurück, er hat sich bei den Menschen verankert, war Heimat und symbolisiert die Geschichte der Region.

Neuhardenberg liegt etwa 70 Kilometer östlich vom Berliner Stadtzentrum und rund 30 Kilometer westlich von der deutsch-polnischen Staatsgrenze entfernt. Die Gemeinde Neuhardenberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ist Sitz des gleichnamigen Amtes. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Altfriedland, Quappendorf, Wulkow und Karlsdorf. Der damalige Amtsdirektor der Gemeinde Hamminkeln, Erich Tellmann, hat maßgeblich zum Aufbau der Verwaltungsstrukturen nach bundesdeutschem Muster in der Gemeinde beigetragen. Basis war die Patenschaft von NRW zu Brandenburg, Hamminkeln kam durch Zufall an die Partnerschaftshilfe für Neuhardenberg. Tellmann besuchte die Stadt, enge Kontakte entwickelten sich unter anderem mit Bürgermeister Burkhard Lier und Rosel Behnke, der einzigen CDU-Frau im dortigen Rat. Ihre Tochter Angelika ist heute Pfarrerin an Dresdens Frauenkirche. Sie predigte schon in Hamminkeln.

„Es ging um Ausstattung, Büromaterialien und Hilfe bei Förderanträgen“, erinnert sich Heinz Breuer. Lier besuchte auch Hamminkeln, ein offizielles Bild zeigt ihn mit Hamminkelns legendärem Bürgermeister Heinrich Meyers, wie sie das erste Bier zur Eröffnung der Kirmes Bellhammi anzapfen. Gerne wollte Neuhardenberg ein eigenes Vereinsleben aufbauen, das es in der DDR nicht gab. Der Verkehrsverein vom Niederrhein und der neu gegründete Heimatverein Neuhardenberg kooperierten, es gab sogar 1000 Mark Anschubhilfe aus der Isselstadt. Die Kontakte bestehen bis heute. Die Neuhardenbergstraße und die Märkische Straße in Hamminkeln sind dafür Kennzeichen. Gemeindedirektor Bruno Gerwers sowie die Bürgermeister Meyers und Holger Schlierf belebten sie. Bernd Romanski empfängt stets die Kirmes-Delegation.

Breuer sagt: „Die Kontakte werden gepflegt, aber nicht mehr so intensiv wie am Anfang.“ Für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit wurde ihm in Sachen Partnerschaft mit zwei Ehrenurkunden gedankt.

