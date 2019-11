Großer Erfolg in Hamminkeln : Ruhr-Stipendium für Gesamtschüler

Hamminkeln Jonas Klein-Hitpaß ist das erste Ruhr-Talent an der Gesamtschule Hamminkeln. Der Elftklässler ist nun Stipendiat des Programms Ruhr-Talente, des größten Schülerstipendienprogramms in NRW.

„Für uns als Schule ist es äußerst wichtig, individuelle Talente unserer Schülerinnen und Schüler zu entdecken und zu fördern“, sagt Michaele Schierbrand. Daraufhin bewarb sich der 16-Jährige als Ruhr-Talent und schaffte es in die engere Auswahl, wo er dann die Jury in einem persönlichen Gespräch von sich überzeugte. Dabei halfen ihm nach Angaben der Gesamtschule seine überdurchschnittlichen schulischen Leistungen, sein Engagement im bilingualen Gesellschaftslehrekurs und in der Bühnentechnik-AG, seine Aufgeschlossenheit für neue Erfahrungen und andere Kulturen, die sich unter anderem in seiner Teilnahme am Schüleraustausch mit den Partnerschulen in Chmielno (Polen) und Pompano Beach (USA) zeigt, sowie sein hohes soziales Engagement.