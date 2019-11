Kostenpflichtiger Inhalt: Erinnerungsarbeit in Wesel : Stolperstein für „Wehrkraftzersetzer“ Bello

Der Stolperstein für Heinz Bello liegt an der Esplanade 26. Foto: Fritz Schubert

Wesel Künstler Gunter Deminig hat zum zehnten Mal Stolpersteine in Wesel verlegt. Sie erinnern an die jüdischen Familien Nathan/Metzger, Sieger, Rosenheim und Fischmann sowie erstmals an einen Katholiken, der zu laut über die Nazis geschimpft hatte.