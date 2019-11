Prozess um Gruppenvergewaltigungen : „Wie krank wir sind“

Die Angeklagten warten im Gerichtssaal im Amtsgericht Neuss auf den Beginn der Verhandlung. Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Sie sollen Frauen betäubt und sie dann gemeinsam in einer Wohnung in Krefeld erniedrigt und vergewaltigt haben - fünf junge Männer müssen sich nun vor dem Landgericht Kleve verantworten. Der erste Prozesstag fand in Neuss statt.

Noch während der Staatsanwalt am Freitagmorgen die Anklageschrift zu dem Tatvorwurf verliest, versuchen drei Verteidigerinnen, Zuschauer und Journalisten vom Prozess ausschließen zu lassen. Es gebe keinen Grund, dass die Öffentlichkeit all die Details erfahre, sagt eine Anwältin. Doch das Gericht weist den Antrag zurück, die Zuschauer bleiben im Saal.

Auf der Anklagebank sitzen fünf Männer aus Moers, Krefeld, Wesel und Dinslaken, sie sind 24 bis 29 Jahre alt. Angeklagt sind die drei Deutschen und zwei Türken unter anderem wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung in zwei Fällen, in einem dritten Fall blieb es beim Versuch. Sie sollen die jungen Frauen - eine war zum Tatzeitpunkt noch keine 18, die andere 21 Jahre alt - betäubt und in wechselnder Beteiligung stundenlang vergewaltigt haben. Jeweils einer filmte die Taten laut Anklage mit seinem Mobiltelefon.

Nachdem der Vorsitzende Richter Johannes Huismann den Antrag der Verteidiger zurückgewiesen hat, trägt der Staatsanwalt vor, was in der Nacht des 20. März 2019 in einer Wohnung in Krefeld geschehen sein soll. Demnach verabredete sich Achmed D. abends mit einer jungen Frau, die er einige Zeit zuvor in einer Düsseldorfer Disko kennengelernt hatte. Doch er holte sie nicht allein ab, sein Kumpel Nidal E. war auch im Auto. Da der 25-jährige Achmed D. nicht allein lebt, sondern sich eine Wohnung in Moers mit seiner Oma, seiner Tante, mehreren Nichten und Neffen teilt, fuhr er mit dem Mädchen nach Krefeld in die Wohnung des ebenfalls angeklagten Amro L..

Laut Anklage sagte einer der Männer der Frau auf der Fahrt, man könne ja Sex zu dritt haben. Die Frau beschimpfte ihn, woraufhin er gedroht haben soll: „Sei nicht so frech, sonst wirst du später schon sehen, was passiert.“ In der Wohnung kam auch L. dazu. Der Versuch, die junge Frau immer betrunkener zu machen, misslang. Einer der Männer soll ihr aber eine „betäubende Substanz“, vermutlich K.-o.-Tropfen, ins Getränk gemischt haben. Über einen Zeitraum von vier bis fünf Stunden machten sie die Frau dann „zum Objekt ihrer Macht- und Erniedrigungsphantasien“, wie es in der Anklage heißt. Das Mädchen wurde immer wieder auf alle denkbaren Arten vergewaltigt, auch mit Gegenständen.

Als zwei der Beschuldigten irgendwann in der Nacht am Kiosk neue Kondome kauften, soll einer zum anderen gesagt haben: „Wir sind Schweine.“ Auf der Rückfahrt soll einer gesagt haben: „Wie krank wir sind.“ In den Stunden vorher hatten sie die Frau laut Anklage unter anderem mit einem Gürtel geschlagen und ihr trotz heftiger Gegenwehr eine Gaspistole in den Mund gesteckt, um „ein geiles Foto zu machen“, wie einer gesagt haben soll.

Bereits im Februar soll es zu der ersten Gruppenvergewaltigung gekommen sein, an der vier der Angeklagten beteiligt gewesen sein sollen. Eine 21-Jährige wurde dabei laut Anklage ebenfalls mit Tropfen betäubt. Handyvideos dokumentieren alle Vergewaltigungen. Ein letztes Video dieser Nacht wurde morgens um 5.27 Uhr aufgenommen. Es zeigt die junge Frau mit geschlossenen Augen und völlig benommen auf dem Rücksitz eines Autos. Sie hat bis heute keine Erinnerungen an die Nacht.

In einem dritten Fall blieb es beim Versuch. Das Opfer lag in diesem Fall „bewusstlos im Flur“, wie der Staatsanwalt sagt. Ein Video soll zeigen, dass sie auch nicht wach wird, als die Beschuldigten ihr mehrere Ohrfeigen geben. Mit einem Foto, das sie bewusstlos zeigt, soll einer der Angeklagten sie später noch erpresst haben.

Die Taten sind eigentlich vor dem Landgericht Kleve angeklagt. Aus Platzgründen finden die Verhandlungen aber nicht nur in Kleve, sondern auch im Amtsgericht Neuss und im Landgericht Duisburg statt. Jeder der Angeklagten hat zwei Verteidiger, dazu kommen verschiedene Sachverständige und die Anwälte der beiden Opfer, die Nebenklägerinnen im Verfahren sind. Sie werden vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeuginnen vernommen.