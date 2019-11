Ungewöhnlich Aktion in Mehrhoog : 20-Meter-Tanne schwebt zum Bocholter Markt

Ein riesiger Kran hob die Tanne vom Garten über das Haus. Viele Schaulustige beobachten das Spektakel. Foto: PR

Mehrhoog Die Nordmanntanne von Familie Hanisch in Mehrhoog wurde per Kran aus dem heimischen Garten auf einen Transporter verfrachtet. Sie ziert nun den Weihnachtsmarkt in Bocholt.

Die Nordmanntanne im Garten von Christiana Hanisch ist ein Prachtkerl. 20 Meter ragt sie auf, ein Gardemaß. 1993, als die Hanischs nach Mehrhoog zogen, erreichte sie zierliche drei Meter. Die Nordmanntanne hatte auf dem Rasen genug Platz und Licht, sich auszubreiten, und das tat sie im Laufe der Jahrzehnte. Doch ihre Zeit war vorbei. Eigentlich sollte der Baum einfach gefällt werden, um Raum für die Gartenumgestaltung zu bekommen, doch die Stadt Bocholt erfuhr von dem immergrünen Riesen.

Ludger Diekhues, Geschäftsführer der dortigen Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft, dachte voraus und an den anstehenden Weihnachtsmarkt. Es kam zur Großaktion. Am Freitag wurde die Tanne erst unten entastet, durchgesägt und dann über das Wohnhaus der Hanischs gehievt, von wo er auf einen Muldenwagen schwebte.

Info Größte von sieben Baumaktionen Markt in Bocholt Die Baumbeschaffungsaktion der Bocholter in Mehrhoog ist eine von sieben. Sie sei die aufwändigste gewesen, so Ludger Diekhues vom Stadtmarketing. Die Nordmanntanne wird mit Lichterketten Stimmung verbreiten, unter anderem beim am 29. November beginnenden Weihnachtsmarkt.

Aufgestellt wird sie in Bocholt im Bereich der Arkaden und des Cafes Extrablatt an der Aa, hier fördert sie in geschmückter Form das Weihnachtsgeschäft. Es war ein Zufallsprodukt, dass die Nordmanntanne noch Weiterverwendung findet. Christiane Hanisch wollte den Baum schlicht fällen lassen, sie bot Kolleginnen und Bekannten Tannengrün an. Jemand kam auf die Idee, den üppig gewachsenen Baum im XXL-Format in der benachbarten Stadt mit ihrem bekannten Weihnachtsmarkt anzubieten.

Die Mehrhoogerin rief beim Bocholter Stadtmarketing ein. Ludger Dickhues schlug ein, er fand die Idee gut, damit ein Schmuckstück in der Innenstadt zu schaffen. „Sie wird Teil unserer Weihnachtsbeleuchtung, in der Innenstadt stehen weitere große und 800 kleine Tannen“, sagte er. Solche Baumbeschaffungsmaßnahmen habe man schon mehrfach gemacht. „Manche Leute vergessen einfach, rechtzeitig Bäume zu beseitigen oder zu kürzen. Dann sind sie auf einmal zu groß, und dann wird eine andere Lösung gesucht“, sagte Dirk Barnickel vom städtischen Entsorgungs- und Servicebetrieb.

Am Freitag waren die Mitarbeiter aus Bocholt in Aktion. Der untere Teil des Tannengrüns wurde gekappt, ebenso wurde der Stamm gekürzt, die komplette Höhe sollte nicht aufgestellt werden. Grund ist, dass der Stammumfang ganz unten zu groß für die Aufstellhülse ist. Der Untergrund wurde für die Aufsetzer des Großkrans vorbereitet, bis er hoch im Wohngebiet am Ginsterweg aufragte. Das Gefährt wurde mit rund 300 Tonnen Gegengewicht bestückt, damit es die 45 Meter Entfernung von Baum zu Lastwagen stabil übersteht.