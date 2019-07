Renitente Randalierer : Polizisten bei Festnahmen verletzt

Auf heftige Gegenwehr trafen Polizisten in Wesel bei zwei Festnahmen. Foto: dap/dpa

Wesel Gleich zweimal hatte es die Polizei in Wesel jetzt binnen kürzester Frist mit renitenten Randalierern zu tun. Dabei wurden insgesamt drei Beamte verletzt.

Der erste Fall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in der Polizeiwache. Ein 33-jähriger Mann aus Wesel, der nach einer gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen worden war, bedrohte und beleidigte die auf der Dienststelle anwesenden Beamten. Danach verhielt er sich aggressiv und leistete Widerstand. Im weiteren Verlauf verletzte er einen 44-jährigen Polizeibeamten derart schwer, dass dieser nicht mehr dienstfähig war.

Auch am Freitagmorgen mussten sich die Beamten der Polizeiwache Wesel mit einem Mann herumschlagen, der erheblichen Widerstand leistete. Passanten hatten gegen 5.50 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein 54-jähriger Mann aus Polen im DB-Store des Bahnhofgebäudes am Franz-Etzel-Platz randalierte. Damit nicht genug: Er entwendete in dem Geschäft eine Flasche Wodka, trat gegen die Ladentheke, beleidigte die Mitarbeiter und weitere Personen. Anschließend verließ er das Bahnhofsgebäude und beleidigte und bedrohte im Umfeld weitere Passanten. Auch nachdem die Polizei eingetroffen war, hörte er nicht damit auf.