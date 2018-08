Wesel: Randalierer verletzen Rettungskräfte

Kreis Wesel Rettungskräfte und Polizeibeamte werden immer öfter bei der Ausübung ihres Dienstes von alkoholisierten Unruhestiftern bedroht und verletzt.

Allein am vergangenen Wochenende berichtete die Kreispolizeibehörde von Fällen in Wesel, Rheinberg und Kamp-Lintfort.

Wesel Am Samstagabend gegen 20.40 Uhr hatte ein Weseler (36) im Heubergpark die Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwehr angegriffen. Die war zu der Grünanlage gefahren, weil der 36-Jährige dort von einer Parkbank gefallen war. Er stand nach Angaben der Polizei unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Plötzlich reagierte der Mann aggressiv, trat und schlug wild um sich. Das team vom Rettungswagen und die Polizeibeamten konnten den Mann schließlich überwältigen und beruhigen. Ein Brandmeister (23) wurde durch einen Tritt am Bein leicht verletzt.

Rheinberg In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierten gegen Mitternacht drei Männer aus Weilerswist (Kreis Euskirchen) auf einem Schützenfest am Kirchplatz. Als die erheblich alkoholisierten Unruhestifter (22 bis 49 Jahre) von Einheimischen gebeten wurden, die Örtlichkeit zu verlassen, kam es zu einer wüsten Schlägerei. Fünf Personen verletzten sich dabei leicht. Polizeibeamte mussten die Gruppe trennen. Hierbei leistete ein Mann aus Weilerswist (22) Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten (42) leicht. Außerdem wurde die Armbanduhr eines Kollegen beschädigt. Die Männer aus Weilerswist wurden ins Gewahrsam der Ordnungshüter genommen. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

Kamp-Lintfort Am Sonntag gegen 4 Uhr randalierte ein 21-Jähriger auf der Friedrichstraße. Zuvor hatte er den Inhaber (54) eines Bistros angegriffen und zwei Gäste beleidigt. Polizeibeamte fixierten und fesselten den stark Alkoholisierten und nahmen ihn zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Auf dem Weg zur Wache leistete der junge Mann erheblichen Widerstand und versuchte das Reizstoffsprühgerät eines Beamten zu ergreifen. Auch in Wache beruhigte sich der Wüterich nicht, trat und schlug wiederholt nach dem Beamten. Er verletze zwei Polizisten (42 und 27 Jahre).

Rund 100 Fälle von Widerständen gegen Beamte tauchen pro Jahr in der Statistik der Kreispolizeibehörde auf. Allein in den ersten sechs Monaten 2018 waren es um die 70, teilte gestern eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Natürlich sei jede Tat eine zu viel. Allerdings, so die Sprecherin, würden die Beamten geschult und wüssten, wie man sich gegen Angreifer wehren könne. Schlimmer seien die Fälle, wo Feuerwehrkräfte beschimpft und in Einzelfällen körperlich attackiert würden.