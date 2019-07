Bürgerinitiative ist alarmiert : Sorgen um mehr und längere Güterzüge

Wesel Neue Vereinbarungen des Bundes mit den Niederlanden beunruhigen die Weseler Betuwe-Bürgerinitiative. Es wächst die Befürchtung, dass viel mehr Verkehr über die Schienen rattern wird, als den Schallberechnungen zugrunde lag.

Selbst wer nur ganz beiläufig die Geschichte der Betuwelinie seit 1992 verfolgt hat, dürfte immer wieder an neue Nachrichtenlagen gewöhnt sein. Gert Bork von der Weseler Bürgerinitiative „Betuwe – so nicht“ hat mal wieder welche entdeckt und ist wenig begeistert. Denn in einer Absichtserklärung von Staatssekretär Enak Ferlemann und seiner niederländischen Amtskollegin Stientje van Veldhoven vom April zur gemeinsamen Stärkung des Schienengüterverkehrs lauern Fallstricke.