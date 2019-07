Stadt Hamminkeln fordert : Weniger Osterfeuer, mehr Klima-Konzept

Hamminkeln Die Stadt besteht darauf, Osterfeuer einzuschränken. Der Klimawandel mache es nötig, dass „Maßnahmen wehtun“. Das sagte Bürgermeister Bernd Romanski am Freitag bei einer Pressekonferenz, in der er die aktuelle Debatte versachlichen wollte.

Die Stadt will ihre anerkannte Rolle als Vorreiter bei Klimaschutzmaßnahmen weiter vorantreiben. Der von CDU und Grünen ausgerufene Klimanotstand soll nicht Symbolik sein, sondern Taten sollen folgen. Die dürften dem Bürger „auch wehtun, um sie klimapolitisch zu sensibilisieren“, so Bürgermeister Bernd Romanski am Freitag bei einer Pressekonferenz, in der er die aktuelle Debatte versachlichen wollte. Es sei in puncto Klimawandel „fünf vor zwölf“. Damit spielte er auf den Streit um Osterfeuer und Feuerwerke an, deren Genehmigung künftig genau überprüft wird. So soll die Zahl von 168 Osterfeuern in Hamminkeln in 2019, nach Xanten Platz zwei in der Kreis-Wesel-Statistik, auf beispielsweise 100 gesenkt werden.