Kiesabgrabung im Kreis Wesel : Landrat bekräftigt Willen zur Klage

Kreis Wesel Ansgar Müller reagiert auf CDU-Kritik und erklärt sein Abstimmungsverhalten in der RVR-Versammlung.

Die Kies-Debatte hält an. Landrat Ansgar Müller hat jetzt auf Äußerungen des CDU-Kreistagsabgeordneten Udo Bovenkerk (Hamminkeln) reagiert. Der hatte im RP-Gespräch darauf aufmerksam gemacht, dass Müller in der Vollversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) mit den Genossen dafür gestimmt hatte, sich nicht der vom Kreis angestrebten Klage gegen den Landesentwicklungsplan (LEP) anzuschließen. Der Landrat weist jetzt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die RVR-Koalition aus SPD, CDU und Bündnis90/Die Grünen in der Verbandsversammlung in der Tat mit seiner Stimme in der letzten Sitzung vor der Sommerpause deshalb keinen Klagebeschluss gegen den LEP gefasst habe, „weil man zum damaligen Zeitpunkt noch auf einen Dialog und ein Einsehen des Landes“ gesetzt habe.