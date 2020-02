In Hamminkeln : Diebe erbeuten Kleintransporter

Die Polizei in Hamminkeln bittet um Hinweise. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hamminkeln Unbekannte sind zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in eine Werkstatt an der Straße Kesseldorfer Rott in Hamminkeln eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie stahlen unter anderem Akkuschrauber und Winkelschleifer, einen E-Scooter und ein Schweißgerät. Zudem entwendeten sie einen abgestellten weißen Mercedes Vito (Kennzeichen Österreich: W-20144N) mit der Aufschrift „Remondis“. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel. 02852 966100.

(RP)