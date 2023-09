Polizei sucht Zeugen Diebe brechen in Akademie ein – Tresor gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag um 23 Uhr und Montag um 6 Uhr brachen Unbekannte in die Akademie Klausenhof an der Klausenhofstraße in Hamminkeln ein. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss gelangten der oder die Täter in die dortigen Büroräume und entwendeten einen Tresor.