Bilanz und Ausblick : Immer weniger Langzeitarbeitslose

Kreis Wesel Das Jobcenter zog am Dienstag eine Bilanz: Es sind positive Zahlen vom Arbeitsmarkt.

Ein Vergleich der Werte für die ersten drei Quartale 2018 und 2019 macht deutlich, dass der Arbeitsmarkt auch für die Schwächsten Perspektiven eröffnet. So sank im Kreis Wesel die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 970 auf 17.141 und die der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten um 1248 auf 23.527. Um zehn Prozent (571 Personen) nahm die Menge der Langzeitarbeitslosen ab. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ging zurück. Der Kreis Wesel spürt eine Entlastung des Haushalts in Höhe von rund vier Millionen Euro. Dies stellten am Dienstag im Jobcenter dessen Geschäftsführer Norbert Müller, Stellvertreter Günter Holzum, Kreisdirektor Ralf Berensmeier und die operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit, Gabriele Sowa, vor.