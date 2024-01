Dreister Diebstahl Filmreif: Sattelzugauflieger gestohlen, Container ausgeräumt und wieder am Ursprungsort abgestellt

Eine besondere Methode hatten sich unbekannte Diebe für eine Tat im Hamminkelner Gewerbegebiet ausgedacht und damit 500 Saugroboter in ihren Besitz gebracht. In der Nacht zum Sonntag schoben sie an der Straße Daßhorst ein Schiebetor zur Seite und verschafften sich so zunächst zum Parkplatz einer Bekleidungsfirma.