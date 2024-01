In Erkelenz und Heinsberg Diebe stehlen E-Scooter

Am vergangenen Donnerstag haben Unbekannte auf der Westpromenade in Erkelenz einen E-Scooter gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Roller dort auf einem Parkplatz und muss zwischen 10.50 und 13.40 Uhr gestohlen worden sein. Einen weiteren E-Roller-Diebstahl gab es am Freitag in Heinsberg. Hier wurde der Dieb dabei gefilmt, wie er sich Zutritt zu einem Firmengelände auf der Industriestraße verschaffte. Der Täter war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Er war mit einem grünen Parka, einer dunklen Hose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Er trug dunkle Schuhe und führte bei der Tatbegehung einen schwarzen Rucksack mit weißem Nike-Emblem mit sich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Sie sollen sich unter 02452 9200 melden.