Tanzstudio Momo mit guten Erfolgen : Wermelskirchener glänzen bei Tanz-WM in Portugal

Die Teilnehmer der Tanzschule MoMo zeigten eine beeindruckende Performance. Foto: veranstalter. Foto: Veranstalter

Wermelskirchen 28 Kinder und Jugendliche hatten jetzt die Chance, für das „Team Deutschland“ an der Tanz-Weltmeisterschaft in Braga in Portugal teilzunehmen. Eine Woche verbrachten die jungen Tänzer zusammen mit ihrer Trainerin Xenia Pil und maßen sich in Gruppen, Duos und Soli mit Tänzern aus aller Welt.

Am vergangenen Wochenende ging für einige Schüler der Tanzschule MoMo (Modern Movement) aus Wermelskirchen unter der Leitung von Nicole Helder ein Abenteuer zu Ende, das viele schöne Erinnerungen hinterließ. Denn 28 Kinder und Jugendliche hatten zuvor die Chance bekommen, für das „Team Deutschland“ an der Tanz-Weltmeisterschaft in Braga in Portugal teilzunehmen. Eine Woche hatten die jungen Tänzer dort zusammen mit ihrer Trainerin Xenia Pil verbracht und sich in Gruppen, Duos und Soli mit Tänzern aus aller Welt gemessen. Seit Herbst hatten die MoMo-Teilnehmer dafür hart trainiert: mindestens zweimal die Woche in den Gruppen und sechsmal die Woche außerhalb davon, teilweise bis zu fünf Stunden täglich.

„Viele Schüler von uns gehen zu einer Tanzakademie. Wir bieten hier eine Vorauswahl und Vorbereitung für die Kinder, die einmal professionelle Tänzer werden wollen. Aber natürlich ist das keine Pflicht. In erster Linie wollen wir unsere fast 400 Schüler an das Tanzen heranführen“, erklärt Pil, die als Lehrerin für Hip-Hop einen Großteil von ihnen selber betreut. Für die Leistungsschüler jedoch gab es in den vergangenen Monaten Anwesenheitspflicht, denn so eine Wettkampfteilnahme erfordert regelmäßiges Training. „Sie merken: Es wird ernst. Und dann passen sie auch auf und machen gut mit. Gerade die Hebungen müssen sehr gut eingeübt werden, damit die Griffe sitzen. Es kann sonst zu Verletzungen kommen, und das will natürlich niemand“, sagt die Trainerin. Bei der WM traten die Tänzer aus Wermelskirchen zu zwei Gruppentänzen, drei Duos und sechs Solos an. Der Wettkampf umfasst alle Tanz- und Stilrichtungen, MoMo hat sich in diesem Jahr jedoch auf HipHop, Modern Dance und Folklore beschränkt. In letzter Kategorie hatte Mariya Gevorgyan (18) in den Vorrunden in Köln und München den ersten Platz in ihrer Altersklasse belegt und hatte große Hoffnungen für die WM.

„Leider lief es in Braga nicht so gut wie gehofft, aber es war auch ein schweres Jahr“, meint Pil, denn viele der Teilnehmer mussten gegen viel ältere Kontrahenten antreten, da sie in eine höhere Altersklasse und damit Wertungsklasse gerutscht waren, in der sie automatisch zu den jüngsten gehörten. Umso größer war die Freude bei dem 14-Jährigen Ole Wilkens, der beim Wettbewerb trotzdem unter die Top Ten kam.