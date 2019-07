Blickpunkt Wirtschaft : Bundesehrenpreis für Daum & Eickhorn

Als eines von zwölf Unternehmen in der Fleischwarenbranche in Deutschland hat Daum & Eickhorn aus Wermelskirchen den Bundesehrenpreis vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) verliehen bekommen.

Das Unternehmen hat sich damit zum zweiten Jahr in Folge bei der höchsten Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft durchgesetzt. Den Preis bekommen Geschäfte der Fleischwarenbranche, die bei den umfangreichen Qualitätsprüfungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die besten Ergebnisse erzielen. Zu den Prüfungen gehören die sensorische Analyse der Lebensmittel, eine Überprüfung der Deklaration und der Verpackung sowie Labortests. „Daum & Eickhorn Fleischwaren“ setzt richtungsweisende Maßstäbe und darf sich deshalb als Botschafter genussvoller Qualitätsprodukte bezeichnen“, sagte der DLG-Präsident Hubertus Paetow in seiner Laudatio bei der Preisverleihung in Berlin. Seinen Worten zufolge ist der Bundesehrenpreis Anerkennung und Ansporn zugleich. „Denn damit verbunden ist die große Verpflichtung und Verantwortung, auch in Zukunft in eine nachhaltige Produktqualität zu investieren, die für andere Vorbild sein kann.“