Eltern-Kind-Turnen in Wermelskirchen : Frau Buchner und ihr liebstes Element

Wermelskirchen Seit mehr als 50 Jahren begleitet Gertrud Buchner die Jüngsten beim ersten Purzelbaum beim Eltern-Kind-Turnen des SV 09/35.

„Ich hab immer einen Blick auf die Kinder“, sagt die 78-Jährige und lacht. Das war schon immer so – schon damals in den 1970er Jahren als sie das Eltern-Kind-Turnen in der Schuberthalle übernahm. Schwanger hatte sie die Prüfung zur Übungsleiterin absolviert, ihre beiden Söhne nahm sie dann später einfach mit in die Halle. Karneval und Puppentheater, Ausflüge auf den Ponyhof, der Nikolausbesuch mit fast 100 Kindern und ihren Eltern im Bürgerzentrum: Gertrud Buchner schuf Traditionen. Aber vor allem bot sie schon damals helfende Hände, wenn Kinder beim Balancieren auf den Bänken ins Schwanken kamen, sie gab einen kleinen Anstoß, wenn der Purzelbaum noch nicht alleine gelingen wollte. „Turnen mit Kindern ist einfach das Schönste“, sagt sie. Das gilt für die Mutigen und die Schüchternen, für die Wilden und die Vorsichtigen. „Frau Buchner ist da“, sagt sie dann manchmal und redet von sich in der dritten Person. Dann wissen die Kinder: Alles hat seine Richtigkeit. Dann überwinden sie Ängste und Hindernisse – seit Generationen. Theo macht inzwischen eine Pause bei seiner Mutter. Ob sie selbst als Kind auch schon beim Eltern-Kind-Turnen bei Gertrud Buchner war? „Wer nicht?“ sagt Christiane Rantsch (37) und lacht. Und weil sie die Sportnachmittage mit „Frau Buchner“ in so guter Erinnerung hatte, meldete sie sich und ihre beiden Söhne auch 30 Jahre später für das Sportangebot an. „Sie macht das genau wie früher“, sagt die zweifache Mutter, „sie ist für jedes Kind da, gibt ihnen Raum zum Toben und zum Weiterentwickeln.“ Gertrud Buchner selbst spricht von den „Grundbegriffen des Turnens“ wenn sie an den Mittwochnachmittag in der Halle an der Schubertstraße denkt. „Kinder bewegen sich schon aus sich selbst heraus“, sagt die 78-Jährige. Und sie wolle ihnen Raum und Unterstützung geben. Der Purzelbaum, Handstand, Kopfstand, Höhen überwinden, Geschicklichkeit entwickeln und Mut finden: „Kinder stark machen“, sagt die Übungsleiterin, „das ist mein Motto.“ Deswegen lässt sich sie immer neue Ideen einfallen für die großen Willkommenskreise, für den Parcours in der Halle, für die beliebten Trampolinnachmittage vor und nach den Ferien. Und deswegen rollt sich die 78-Jährige auch heute noch mit den Kindern über den Boden, macht ihnen die Übungen vor, geht in die Knie, um ihnen zu assistieren. Neulich wollte sie einen Schulterstand auf dem Kasten vormachen. „Da haben wir noch gerufen: Trudi nicht“, erzählen Luisa Scheerer (17) und Chayenne Holler (17). Aber Gertrud Buchner war in ihrem Element.