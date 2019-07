Ehrenurkunde für Filip Kühn : Wermelskirchener ist der beste Dachdecker-Geselle

Wermelskirchen 72 Handwerker in zehn Berufen wurden losgesprochen. Filip Kühn legte die beste Prüfung unter 41 jungen Dachdeckern ab.

Auf 72 neue Handwerker in zehn unterschiedlichen Berufen kann sich die Region nun freuen. So viele junge Fachkräfte wurden von der Kreishandwerkschaft Bergisches Land in Leverkusen losgesprochen. Unter den Dachdeckern, die ihren Gesellenbrief bekommen haben, hat sich Filip Kühn aus Wermelskirchen besonders hervorgetan – er ist der prüfungsbeste losgesprochene Auszubildende in seinem Beruf.