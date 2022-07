Bürgermonitor für Wermelskirchen : Straßenlaternen leuchten erneut tagsüber

Wermelskirchen Aus Bürgersicht ein „kostspieliger Witz“. Die Bergische Energie und Wasser GmbH (BEW) benennt unterschiedliche technische Störungen als Ursache.

Während das Thema Energiesparen in aller Munde ist, leuchten auf der Telegrafenstraße am helllichten Vormittag die Straßenlaternen. Das beobachtete Klaus Förster erneut am vergangenen Sonntag, 24. Juli, um 10.30 Uhr – und wendete sich an den Bürgermonitor unserer Redaktion: „Die Sonne scheint, und die Laternen leuchten in der Telegrafenstraße immer noch, als wollten sie den Sonnenschein übertrumpfen. Wie ich finde, ein schlechter, aber kostspieliger Witz, obwohl auch die BEW Tipps zum Energiesparen ‚rauf und runter betet‘.“