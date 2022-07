Einzelhandel in Wermelskirchen : „Daum & Eickhorn“-Filiale schließt für eine Woche

Einzelhandel in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Personalnot zwingt zu dieser schweren Entscheidung: Die Filiale von Daum und Eickhorn an der Eich schließt ab Montag, 25. Juli, für die Dauer von einer Woche.

„Wir hoffen, dass wir am Montag, 1. August, an der Eich wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen können. Für die Zeit der Schließung bitten wir unsere Kunden darum, die Filiale an der Telegrafenstraße zu nutzen, die zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung steht“, sagt Gerrit Schneider auf Anfrage unserer Redaktion.