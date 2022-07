Sportlich in Wermelskirchen : Strahlende Gesichter nach Sportwochen

Wermelskirchen Rund 60 Kinder nutzten während der dritten und vierten Ferienwoche das Angebot des Stadtsportverbandes, bei dem auch an die Bever und zum Geocaching ging.

60 Kinder nahmen an den Sportwochen des Stadtsportverbandes teil – unterstützt von der Sparkasse und der Sportjugend Rhein Berg. Während der dritten Ferienwoche war die erste Gruppe im Einsatz, in der vierten Ferienwoche übernahm dann die zweite Gruppe – mit Ida und Jannik. Jeden Tag standen andere Sportarten auf dem Programm, von Handball und Geländespiel über Turnen, Judo und Parcours bis hin zu Tennis, Leichtathletik und Fußball. Die Kinder seien sehr offen gewesen und hätten sich auf das breite Angebot gerne eingelassen, hat Torsten vom Stein, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, beobachtet.

„In diesem Jahr war es gar nicht so einfach, die heimischen Vereine für die Sportwochen zu begeistern“, sagt vom Stein. Am Ende habe es aber genügend Übungsleiter gegeben, und die Nachfrage der Kinder sei groß gewesen. Die meisten der Jungen und Mädchen nahmen zum erst Mal an den Sportwochen teil. „Und wir haben das Gefühl, der eine oder andere hat in dieser Zeit den Weg zu einem Vereinsangebot gefunden“, sagt vom Stein. Von den Kindern seien nach den Angeboten viele Fragen gekommen. Ein gutes Zeichen, findet vom Stein. In einem kleinen Sportbeutel erhalten die Jungen und Mädchen am letzten Tag Infomaterial aller Vereine – um nahtlos anknüpfen zu können.