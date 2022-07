20 Jahre Förderverein Freibades Dabringhausen : „Summer Stage“ feiert den Förderverein

Dabringhausen Unter dem Motto „Summer Stage 2022“ wird im Freibad Dabringhausen dem Förderverein des Freibades anlässlich seines 20-jährigen Bestehens mit einer Open-Air-Veranstaltung gratuliert.

Der Förderverein des Freibades Dabringhausen besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren. Das wird am Samstag, 30. Juli, gefeiert. Unter dem Motto „Summer Stage 2022“ wird im Freibad Dabringhausen dem „Jubilar“ mit einem Open-Air gratuliert.

Den Anfang macht das „Grunewalder Blasorchester“, das mit zünftigen Tönen den Einstieg in den Abend bereitet. Anschließend übernimmt die Wermelskirchener Band „Eight Ball“ mit Rock’n’Roll der 1950er und 1960er Jahre die Bühne. Den Schluss- und Höhepunkt setzt dann das Dabringhausener „Goldkehlchen“ Nadine Weyer mit ihrer Band „Popsofa“. In den Umbaupausen legen die „Wildmix“-DJs auf und die Wakeboarder von „Infinite“ zeigen ihr Können.

So lief der Auftakt des Open Air am Hohen Busch

Event in Viersen : So lief der Auftakt des Open Air am Hohen Busch

Einlass ist am Samstag, 30. Juli, um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Internet unter dorfkultur.net, im Kaufzentrum Hübing in Dabringhausen sowie an der Kasse im Freibad. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro (ermäßigt: 8 Euro) und an der Abendkasse 12 Euro.