Kulturleben in Wermelskirchen : Eine Frau, eine Gitarre und eine Sensation

Kulturleben in Wermelskirchen

Wermelskirchen Vanesa Harbek begeisterte im Haus Eifgen mit großer musikalischer Klasse. Unterstützt wurde sie von zwei ehemaligen Mitgliedern der Band von Klaus Lage.

Sie sind selten. Und nur eingefleischten Musikfans dürften ad hoc die besten Gitarristinnen aller Zeiten einfallen. Aber wer sie erlebt, der entdeckt das Juwel, den Glanz und den Seltenheitswert: Vanesa Harbek ist so eine Entdeckung. Sie und ihre Gitarre sind ein Erlebnis – auf höchstem musikalischem Niveau. Gelegentlich verliert der Zuschauer den Überblick, wer hier das Sagen hat: die Musikerin oder ihr Instrument? Sie huldigen sich gegenseitig, sie rocken, fühlen, feiern.

Am Freitagabend war Vanesa Harbek im Haus Eifgen zu Gast. Mal wieder machte das Wetter einem Abend mit großem Publikum im Biergarten einen Strich durch die Rechnung. Das Konzert musste in den Innenraum verlegt werden – was dem kleinen, lauten Ensemble aber gut stand. Allerdings hätten die Musikerin und ihre beiden hochrangigen Mitstreiter ein deutlich größeres Publikum verdient. Die Besucher, die es ins Haus Eifgen geschafft hatten, wussten die Klasse der Musiker allerdings zu schätzen. Egal bei welchem Stück: Der Applaus wollte gar nicht aufhören, der Jubel löste den letzten Klang jedes Liedes ab, Soli wurden frenetisch gefeiert.