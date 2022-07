Wermelskirchen : Sportjugend richtet Fest für Kinder aus

Wermelskirchen Geflüchtete und heimische Kinder sind am 30. Juli zum Spielen und Toben ins Eifgen-Stadion eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei.

Sie wollen spielend Sprachunterschiede überwinden und Raum für Begegnung schaffen: Am Samstag, 30. Juli, richtet die Sportjugend Rhein-Berg ein Bewegungsfest für Kinder im Eifgen-Stadion aus. Von 10 bis 13 Uhr sind Jungen und Mädchen jeden Alters zum Toben und Spielen eingeladen. „Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Geflüchtete und an alle Kinder aus Wermelskirchen“, erzählt Sonja Robbe vom Kreissportbund. Jeder sei willkommen und eingeladen, mit oder auch ohne Eltern am Fest teilzunehmen.